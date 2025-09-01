Bahar y Efsun dejan a un lado sus diferencias en una charla que todas las mujeres deberían escuchar

Desde que Bahar trajo al mundo a los mellizos, Efsun, la madre de Seren, la mira con otros ojos. Lo que antes era rencor y celos se ha transformado en respeto, y así se lo ha hecho ver en una charla. Ambas han demostrado que incluso las relaciones más tensas pueden dar paso a momentos de entendimiento y respeto mutuo.

Sentadas con un café, Efsun ha confesado que siempre había visto a Bahar como la “madre perfecta” que nunca se alteraba. Pero al verla discutir con sus hijos, ha entendido que también tenía sus momentos de debilidad. “La perfección no existe”, ha respondido Bahar, dejando claro que incluso las más fuertes tienen derecho a caer.

A partir de ahí, la charla se ha vuelto más íntima. Las dos han recordado relaciones fallidas, engaños y miedos, reconociendo lo difícil que es encontrar un hombre que las valore como iguales. “Nunca dejaría escapar a alguien que me diera esa armonía”, ha confesado Efsun antes de marcharse y dirigiéndose a Evren.

Bahar, sorprendida por ese lado tan humano de su consuegra, no ha podido evitar darle vueltas a sus palabras. Entre recuerdos de Timur y dudas sobre Evren, se ha quedado pensando si su prometido podrá darle esa paz y equilibrio que tanto desea en su vida.