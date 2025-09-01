El emotivo homenaje a Marta Jiménez, la 'mujer adrenalina' de El Hormiguero

Antes de terminar el primer programa que ha dado el pistoletazo de salida a la vigésima temporada de El Hormiguero, Pablo Motos ha querido lanzar un emotivo mensaje a Marta Jiménez, la 'mujer adrenalina' del programa que perdió la vida practicando salto base durante sus vacaciones.

"El regalo más grande de hacer este show es conocer a gente interesante", ha comenzado diciendo antes de dar su más sentido pésame y dedicarle esta primera noche de la nueva entrega del programa.

Pablo ha querido mandar un mensaje de cariño a todas aquellas personas allegadas a Marta y ha emitido un precioso vídeo recordando sus mejores momentos en El Hormiguero que ha terminado con una emotiva frase: "Vuela alto".