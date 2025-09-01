Descansa en paz
El emotivo homenaje a Marta Jiménez, la 'mujer adrenalina' de El Hormiguero
La colaboradora falleció practicando salto base durante sus vacaciones de verano.
Publicidad
Antes de terminar el primer programa que ha dado el pistoletazo de salida a la vigésima temporada de El Hormiguero, Pablo Motos ha querido lanzar un emotivo mensaje a Marta Jiménez, la 'mujer adrenalina' del programa que perdió la vida practicando salto base durante sus vacaciones.
"El regalo más grande de hacer este show es conocer a gente interesante", ha comenzado diciendo antes de dar su más sentido pésame y dedicarle esta primera noche de la nueva entrega del programa.
Pablo ha querido mandar un mensaje de cariño a todas aquellas personas allegadas a Marta y ha emitido un precioso vídeo recordando sus mejores momentos en El Hormiguero que ha terminado con una emotiva frase: "Vuela alto".
Publicidad