Hace 20 años...

"Ha cambiado todo": Pablo Motos echa la vista atrás y reflexiona sobre sus comienzos en El Hormiguero

El presentador ha dado la bienvenida a la nueva temporada por todo lo alto con un discurso que nos ha echo reflexionar acerca de cómo ha cambiado el mundo desde que el programa salió a la luz.

El Hormiguero vuelve arrasando con todo y PabloMotos va a dar comienzo a la que es ya... ¡la vigésima temporada del programa! Tras veinte años acompañándonos cada noche, de lunes a jueves, el presentador ha querido tener una palabras con todos los espectadores.

Pablo Motos ha reflexionado sobre cuánto ha cambiado el mundo que conocemos desde que El Hormiguero llegó a nuestras pantallas por primera vez: "Los móviles teníanbotones, los coches tenían mechero y las teles tenían culo ", ha recordado entre risas.

También ha destacado que, por aquel entonces, Quevedo era solo un escritor y Lamine Yamal... ¡no había nacido!

Pero sobre todo, si algo ha querido destacar, es la fidelidad y cariño de todos los espectadores durante tanto tiempo, y asegura que El Hormiguero sigue siendo "el mismo que el primer día".

¡Dale al play para no perderte ningún detalle de el gran discurso de bienvenida!

