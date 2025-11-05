Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 5 de noviembre

¿María José Campanario en El 1%? La aparición más sorprendente del programa

Arturo Valls no ha podido evitar hablar con ella al leer que se llama exactamente igual que la esposa de Jesulín de Ubrique.

¿María José Campanario en El 1%? La aparición más sorprendente del programa

Publicidad

Repasando los nombres de los concursantes, Arturo Valls no ha podido evitar detenerse en Marisé Campanario. El presentador le ha preguntado por su nombre completo y cuando ella ha asegurado que se llama María José Campanario, la sorpresa ha sido mayúscula.

“¿Estamos hablando de María José Campanario aquí? ¡Qué maravilla!”, ha dicho entre risas el presentador, bromeando con la forma de plaza de toros que tiene el plató de El 1% y animándose a cantar una canción de Jesulín de Ubrique.

Como no podía ser de otra manera, Arturo le ha preguntado por la gran cantidad de bromas que ha padecido a lo largo de su vida debido al nombre y ella ha respondido: “Imagínate…”. ¡Imperdible!

Antena 3» Programas» El 1 por ciento

Publicidad

Programas

¿María José Campanario en El 1%? La aparición más sorprendente del programa

¿María José Campanario en El 1%? La aparición más sorprendente del programa

“¿El dinero lo quieres para terapia?”: Arturo Valls alucina con un concursante de El 1%

“¿El dinero lo quieres para terapia?”: Arturo Valls alucina con un concursante de El 1%

Vuelve a ver la entrevista completa a Sergio Dalma en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a Sergio Dalma en El Hormiguero

Un robot con personalidad y capacidad de empatía: así es el revolucionario perro terapéutico
Increíble

Un robot con personalidad y capacidad de empatía: así es el revolucionario perro terapéutico

La receta de David de Jorge: así cocina merluza rebozada 'tres vuelcos' con Sergio Dalma
En El Hormiguero

Merluza rebozada 'tres vuelcos', la receta que David de Jorge enseña a Sergio Dalma y Pablo Motos

Sergio Dalma confiesa su faceta bromista: "Tuve una época de hacer muchos calvos"
En El Hormiguero

Sergio Dalma confiesa su faceta bromista: "Tuve una época de hacer muchos calvos"

El cantante ha revelado a Pablo Motos algunas de las mejoras bromas que ha gastado y ha aclarado que también las acepta con una sonrisa.

El motivo detrás del pendiente de Sergio Dalma: "Fue un descalabro en mi casa"
En El Hormiguero

El motivo detrás del pendiente de Sergio Dalma: "Fue un descalabro en mi casa"

El cantante ha desvelado por qué y cuándo decidió hacérselo.

¡Qué tensión! Manu se la juega con su última respuesta tras el jaque de Rosa en El Rosco

¡Qué tensión! Manu se la juega con su última respuesta tras el jaque de Rosa en El Rosco

El éxito de Alberto Chicote en Pasapalabra: “Para ponerlo en el currículum”

El éxito de Alberto Chicote en Pasapalabra: “Para ponerlo en el currículum”

El cómico lapsus de Laura Galán rememorando la confusión viral de ‘The rhythm of the night’

El cómico lapsus de Laura Galán rememorando la confusión viral de ‘The rhythm of the night’

Publicidad