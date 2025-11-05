¿María José Campanario en El 1%? La aparición más sorprendente del programa

Repasando los nombres de los concursantes, Arturo Valls no ha podido evitar detenerse en Marisé Campanario. El presentador le ha preguntado por su nombre completo y cuando ella ha asegurado que se llama María José Campanario, la sorpresa ha sido mayúscula.

“¿Estamos hablando de María José Campanario aquí? ¡Qué maravilla!”, ha dicho entre risas el presentador, bromeando con la forma de plaza de toros que tiene el plató de El 1% y animándose a cantar una canción de Jesulín de Ubrique.

Como no podía ser de otra manera, Arturo le ha preguntado por la gran cantidad de bromas que ha padecido a lo largo de su vida debido al nombre y ella ha respondido: “Imagínate…”. ¡Imperdible!