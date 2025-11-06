¿Entrará Mireia en el 1% de la población más flexible? La concursante se mide con Almudena Cid

De las concursantes que quedaban con opciones, Arturo Valls, ha querido hablar con Mireia, quien no ha dejado indiferente a nadie con su habilidad para colocarse el pie a la altura de la nuca.

“¡Por alusiones, Almudena Cid!” ha insistido el presentador, lo que ha hecho que la gimnasta desplegase un repertorio de ejercicios de flexibilidad. “Espera que voy”, ha dicho Arturo Valls, mientras imitaba el gesto que se ha quedado en intento.

La gimnasta ha hecho el pino cuando el presentador quería hacer un repaso de los invitados. “Nunca había visto un perder tan raro”, ha bromeado Víctor Elías al ver a su compañera boca abajo.