Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 5 de noviembre

La desternillante explicación de Agustín Jiménez a la pregunta del 35%... ¡convertido en libro!

El cómico, acompañado de Almudena Cid, ha aparecido en el plató con una performance increíble para arrojar luz a la cuestión.

La desternillante explicación de Agustín Jiménez a la pregunta del 35%... ¡convertido en libro!

Publicidad

La pregunta del 35% ha terminado con 13 jugadores eliminados. Pese a que podía parecer una escabechina, 34 concursantes seguían en pie después de haber superado ampliamente el ecuador del programa.

Sin embargo, la mayor sorpresa ha llegado cuando Arturo Valls se encontraba explicando la respuesta correcta. Almudena Cid y Agustín Jiménez han desaparecido y el cómico ha aparecido en el plató… ¡transformado en libro!

Ambos invitados han brindado una demostración del problema de lo más desternillante. “Todas las preguntas las quiero hacer así”, ha dicho el presentador entre risas tras la aclaración. ¡Dale a play para ver este momentazo!

Antena 3» Programas» El 1 por ciento

Publicidad

Programas

La desternillante explicación de Agustín Jiménez a la pregunta del 35%... ¡convertido en libro!

La desternillante explicación de Agustín Jiménez a la pregunta del 35%... ¡convertido en libro!

¿Entrará Mireia en el 1% de la población más flexible? La concursante se mide con Almudena Cid

¿Entrará Mireia en el 1% de la población más flexible? La concursante se mide con Almudena Cid

“No me mires más”: Arturo Valls siente miedo al escuchar la profesión de un concursante

“No me mires más”: Arturo Valls siente miedo al escuchar la profesión de un concursante

¿María José Campanario en El 1%? La aparición más sorprendente del programa
Mejores momentos | 5 de noviembre

¿María José Campanario en El 1%? La aparición más sorprendente del programa

“¿El dinero lo quieres para terapia?”: Arturo Valls alucina con un concursante de El 1%
Mejores momentos | 5 de noviembre

“¿El dinero lo quieres para terapia?”: Arturo Valls alucina con un concursante de El 1%

Vuelve a ver la entrevista completa a Sergio Dalma en El Hormiguero
Estelar

Vuelve a ver la entrevista completa a Sergio Dalma en El Hormiguero

El artista ha deleitado a todos con una entrevista inolvidable repleta de momentazos.

Un robot con personalidad y capacidad de empatía: así es el revolucionario perro terapéutico
Increíble

Un robot con personalidad y capacidad de empatía: así es el revolucionario perro terapéutico

El equipo de ciencia ha traído al plató un novedoso invento capaz de ayudar a gente mayor o con necesidades especiales.

La receta de David de Jorge: así cocina merluza rebozada 'tres vuelcos' con Sergio Dalma

Merluza rebozada 'tres vuelcos', la receta que David de Jorge enseña a Sergio Dalma y Pablo Motos

Sergio Dalma confiesa su faceta bromista: "Tuve una época de hacer muchos calvos"

Sergio Dalma confiesa su faceta bromista: "Tuve una época de hacer muchos calvos"

El motivo detrás del pendiente de Sergio Dalma: "Fue un descalabro en mi casa"

El motivo detrás del pendiente de Sergio Dalma: "Fue un descalabro en mi casa"

Publicidad