“No me mires más”: Arturo Valls siente miedo al escuchar la profesión de un concursante

Uno de los diez primeros concursantes que han canjeado su pase ha sido Víctor Gómez, quien ha dejado 1.000 euros en el bote. A Arturo Valls se le ha trabado la lengua al intentar decir la profesión del concursante “¿¡Qué eres Víctor!?”, le decía sorprendido.

“Mejor que no lo compruebes en tus propias carnes” ha bromeado el jugador ya que es anatomopatólogo y se dedica a estudiar las muestras de cuerpos de pacientes para saber si son cancerígenos.

Al escuchar esto, Arturo Valls no ha querido seguir con la conversación: “No me mires más”, ha dicho el presentador por si acaso… ¡Así ha sido este momento!