Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 5 de noviembre

“No me mires más”: Arturo Valls siente miedo al escuchar la profesión de un concursante

El presentador se ha quedado perplejo al intentar decir el nombre de la profesión de uno de los concursantes.

“No me mires más”: Arturo Valls siente miedo al escuchar la profesión de un concursante

Publicidad

Julio Gil López
Publicado:

Uno de los diez primeros concursantes que han canjeado su pase ha sido Víctor Gómez, quien ha dejado 1.000 euros en el bote. A Arturo Valls se le ha trabado la lengua al intentar decir la profesión del concursante “¿¡Qué eres Víctor!?”, le decía sorprendido.

“Mejor que no lo compruebes en tus propias carnes” ha bromeado el jugador ya que es anatomopatólogo y se dedica a estudiar las muestras de cuerpos de pacientes para saber si son cancerígenos.

Al escuchar esto, Arturo Valls no ha querido seguir con la conversación: “No me mires más”, ha dicho el presentador por si acaso… ¡Así ha sido este momento!

Antena 3» Programas» El 1 por ciento

Publicidad

Programas

La desternillante explicación de Agustín Jiménez a la pregunta del 35%... ¡convertido en libro!

La desternillante explicación de Agustín Jiménez a la pregunta del 35%... ¡convertido en libro!

¿Entrará Mireia en el 1% de la población más flexible? La concursante se mide con Almudena Cid

¿Entrará Mireia en el 1% de la población más flexible? La concursante se mide con Almudena Cid

“No me mires más”: Arturo Valls siente miedo al escuchar la profesión de un concursante

“No me mires más”: Arturo Valls siente miedo al escuchar la profesión de un concursante

¿María José Campanario en El 1%? La aparición más sorprendente del programa
Mejores momentos | 5 de noviembre

¿María José Campanario en El 1%? La aparición más sorprendente del programa

“¿El dinero lo quieres para terapia?”: Arturo Valls alucina con un concursante de El 1%
Mejores momentos | 5 de noviembre

“¿El dinero lo quieres para terapia?”: Arturo Valls alucina con un concursante de El 1%

Vuelve a ver la entrevista completa a Sergio Dalma en El Hormiguero
Estelar

Vuelve a ver la entrevista completa a Sergio Dalma en El Hormiguero

El artista ha deleitado a todos con una entrevista inolvidable repleta de momentazos.

Un robot con personalidad y capacidad de empatía: así es el revolucionario perro terapéutico
Increíble

Un robot con personalidad y capacidad de empatía: así es el revolucionario perro terapéutico

El equipo de ciencia ha traído al plató un novedoso invento capaz de ayudar a gente mayor o con necesidades especiales.

La receta de David de Jorge: así cocina merluza rebozada 'tres vuelcos' con Sergio Dalma

Merluza rebozada 'tres vuelcos', la receta que David de Jorge enseña a Sergio Dalma y Pablo Motos

Sergio Dalma confiesa su faceta bromista: "Tuve una época de hacer muchos calvos"

Sergio Dalma confiesa su faceta bromista: "Tuve una época de hacer muchos calvos"

El motivo detrás del pendiente de Sergio Dalma: "Fue un descalabro en mi casa"

El motivo detrás del pendiente de Sergio Dalma: "Fue un descalabro en mi casa"

Publicidad