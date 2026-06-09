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¡Talento musical! Mario Vaquerizo y Pablo Motos arrasan en el juego de Trancas y Barrancas

El grupo se ha dividido en dos para competir para ver quién es capaz de conseguir más puntos en el juego musical de las hormigas.

¡Talento musical! Mario Vaquerizo y Pablo Motos arrasan en el juego de Trancas y Barrancas

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Ismael Jiménez
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Las Nancys Rubias nos han dejado una noche llena de mucha música y competitividad y se han tenido que enfrentar al juego de las hormigas tras la entrevista. En una noche así, no podía faltar un juego musical como "sígueme el rollo" en el programa.

Trancas y Barrancas han aprovechado la ocasión para dividir a Pablo Motos con Mario Vaquerizo y que compitan contra Juanpe y Miguel. Todos han demostrado no solo tener una habilidad para descubrir canciones, sino también para la puesta en escena.

Finalmente, aunque ambos equipos se han esforzado por lograr el máximo número de puntos posibles, Mario y Pablo han arrasado averiguando todas las canciones y haciendo el pleno de la noche. ¡No te lo puedes perder!

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