"Ha sido la lección más importante de mi vida", Sara Baras recuerda la pérdida de su padre en 'El Hormiguero'

Esta noche nos ha visitado en 'El Hormiguero' nuestra bailaora más internacional, Sara Baras. La artista ha hablado sobre su nuevo espectáculo 'Alma', un homenaje a su padre que falleció hace poco y no pudo disfrutar del trabajo de Sara: "Todo ha sido por mi padre", ha reconocido.

Sara Baras ha explicado que su padre estaba malo, no se encontraba bien y antes de marcharse le hizo prometer que trabajaría incluso el día en que se marchara de este mundo: "Es una de las grandes lecciones que me ha dado la vida", ha señalado.

Sara le ha confesado a Pablo que tiene muchas cosas en común con él y que por eso le tiene una gran admiración y cariño: "Yo te vi aquí en un día tan duro como es la pérdida de un ser querido, trabajando, y mi padre me hizo prometer que yo estaría trabajando", ha confesado.

"Ha sido lo más dificil que he hecho en mi vida"

Para Sara ha sido una de las cosas más duras que ha hecho en su vida: "Ha sido lo más dificil que he hecho, pero ha sido la lección que más me ha enseñado, lo hice por él", señala.

Los boleros eran los que le gustaban a su padre, así que todo le recordaba a su padre: "Yo recuerdo que llegué al teatro y pedí que nadie me dijera nada, que no me abrazarán porque era muy duro", añade. A pesar de lo duro que fue, Sara se alegra de haberlo hecho.

Pablo ha contando que cuando se muere tu padre o tu madre el dolor viene por un sitio que no ha venido nunca: "El dolor te tumba en una décima de segundo y viene por un sitio que no ha venido nunca", comenta el presentador recordando el dolor que sintió el día que fallecieron sus padres.

Sin duda, Pablo y Sara se han dado la mano, los dos, como muchas otras personas, saben lo duro qué es la pérdida de un familiar tan cercano. ¡Qué momento tan emotivo!