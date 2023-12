El secreto de Raphael para mantener una voz ejemplar y que te salvará de un apuro

Raphael ha visitado El Hormiguero para hablarnos de su proyecto más especial. El cantante ha anunciado un nuevo Tour que hará en 2024 por varias ciudades de España.

A sus 80 años, el artista sigue dando conciertos y conservando su espectacular voz, por eso, Pablo Motos le ha preguntado qué es lo que hace para cuidar su voz: "No fumes, no bebas, no trasnoches... sobre todo hay que cuidarse a partir de las 22.00h de la noche y evitar el relente de la noche que es mortal, pero claro eso a la gente que no canta le da igual", explica.

Si nos ponemos afónico, el cantante aconseja mucho reposo: "Hay que ser muy formal en esta profesión", confiesa. Aunque ha terminado por dar su pócima secreta: "Agua, bicarbonato, glicerina liquida y limón", una mezcla para hacer gárgaras que pueden salvarte de cualquier apuro con la voz.

¿Quieres saber que más nos ha contado? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!