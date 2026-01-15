Revive la entrevista completa a Can Yaman en El Hormiguero

La presencia de Can Yaman en El Hormiguero ha llenado el programa de carisma y cercanía. El actor ha compartido vivencias personales y ha demostrado por qué es uno de los rostros más queridos a nivel internacional.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre su facilidad para hablar español. Según ha dicho, no le costó demasiado porque era su sueño y ha desvelado también cuáles son sus palabras favoritas.

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado por su tipo de escenas favoritas a la hora de actuar. Can Yaman ha afirmado que le resultan más sencillas las románticas que las de acción porque tiene más experiencia.

Además, también ha desvelado, entre risas, el 'complejo' que tenía de pequeño. El intérprete ha dicho que era feo de recién nacido, pero que le sentó extremadamente bien la pubertad.