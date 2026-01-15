Antena3
¿Era feo de pequeño? Can Yaman confiesa cuál fue la reacción de su padre cuando nació

El actor turco ha explicado que nació con mucho pelo y que eso fue algo que sorprendió enormemente a sus padres.

Patri Bea
El Hormiguero ha cerrado su semana por todo lo alto con la visita del actor turco más internacional. Can Yaman ha visitado el programa para hablarnos de su nuevo proyecto profesional y para hacer un repaso de su exitosa carrera.

El actor ha sorprendido al propio Pablo Motos con su alto nivel de español durante la entrevista. Incapaz de sacarle defecto alguno, el presentador le ha preguntado al invitado si es cierto que de pequeño era feo.

"Nada más nacer. Estaba lleno de pelos", ha explicado Can Yaman. El actor ha asegurado que su padre se sorprendió mucho al verlo e incluso tuvo que preguntar si lo habían intercambiado por error con otro niño.

Después de la explicación de Can, Pablo Motos le ha mostrado a los espectadores de El Hormiguero algunas fotos de cuando el actor era pequeño. ¡Descúbrelas dándole al play al vídeo de arriba!

