En El Hormiguero
Can Yaman revela si le resultan más difíciles las escenas de acción o de amor: "Tengo mucho entrenamiento"
El actor ha contado que está más acostumbrado a las escenas de amor y que, por ello, le resultan más sencillas.
Can Yaman ha llegado a El Hormiguero despertando una gran expectación. El actor ha mostrado su faceta más cercana y carismática, compartiendo anécdotas y reflexiones que han conquistado al público.
En este momento, Pablo Motos le ha preguntado por si le resulta más complicado hacer escenas románticas o de acción. El intérprete, que ha tenido que hacer ambas, ha asegurado que está más acostumbrado a las tramas de amor y que, por tanto, le son más sencillas.
Además, ha desvelado que muchas de las series románticas que ha grabado en Turquía son "un 80% improvisación", por lo que prácticamente le sale solo. ¡No te lo pierdas!
