Can Yaman revela si le resultan más difíciles las escenas de acción o de amor: "Tengo mucho entrenamiento"

El actor ha contado que está más acostumbrado a las escenas de amor y que, por ello, le resultan más sencillas.

Can Yaman revela si le resultan más difíciles las escenas de acción o de amor: "Tengo mucho entrenamiento"

Can Yaman ha llegado a El Hormiguero despertando una gran expectación. El actor ha mostrado su faceta más cercana y carismática, compartiendo anécdotas y reflexiones que han conquistado al público.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado por si le resulta más complicado hacer escenas románticas o de acción. El intérprete, que ha tenido que hacer ambas, ha asegurado que está más acostumbrado a las tramas de amor y que, por tanto, le son más sencillas.

Además, ha desvelado que muchas de las series románticas que ha grabado en Turquía son "un 80% improvisación", por lo que prácticamente le sale solo. ¡No te lo pierdas!

Can Yaman revela si le resultan más difíciles las escenas de acción o de amor: "

Can Yaman revela si le resultan más difíciles las escenas de acción o de amor: "Tengo mucho entrenamiento"

Como las cámaras no han podido mostrarlo, el presentador ha contado lo que ha pasado tras la mesa cuando le ha dado la bienvenida al actor.

Publicidad