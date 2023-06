Raúl Cimas se pasa al frontón después de ganar a David Broncano 6-0 en un partido de tenis

Raúl Cimas fue el encargado de abrir la lista de invitados de esta semana en 'El Hormiguero'. En su entrevista con Pablo Motos, en la cual el actor habló sobre su nueva serie y todas las curiosidades que encontraremos en este nuevo proyecto, el actor nos ha contado algunas anécdotas de su infancia. Tras terminar su ronda de preguntas sobre la serie, el presentador le ha preguntado por su nuevo estilo de vida en el campo, ya que tiene en reformas su casa actual, y sobre algún pasatiempo.

A Pablo le entró la curiosidad por saber este cambió tan repentino entre el tenis y el frontón: "Este no quiere jugar con gente, prefiere jugar con una pared". Raúl, al igual que un futbolista de élite consiguió su último triunfo y supo cuando dejarlo: "Yo dejé de jugar al tenis porque le gané a Broncano 6-0 y pensé que era el momento de dejarlo", ha confesado en 'El Hormiguero'.

Aunque no podamos saber cómo le ha sentado al David perder, Pablo quiso saber si todavía quedaba una espina clavada después de esa derrota: "Cómo se lo va a tomar, aquí estoy en 'El Hormiguero' vendiendo la serie no me van a invitar a su programa", ha dicho entre risas.

A pesar de que tenga la entrada prohibida al show del jiennense, Cimas puede volver al programa e intentar que su nuevo rival sea el propio Pablo Motos. ¡Descúbrelo todo en el vídeo!