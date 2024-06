¡Puro rock! Marta Sánchez sorprende cantando un tema de ACDC con Pablo Motos a la guitarra

Marta Sánchez ha visitado El Hormiguero para hablarnos de música y de su larga carrera en la industria. Pese a que conocemos bien a la cantante, Marta ha querido sorprender en el programa con una inesperada proposición para el presentador.

La invitada le ha pedido a Pablo Motos cantar un tema de ACDC juntos, ya que una vez lo hizo en un programa y lo disfrutó mucho. "Me has metido en un lío", ha asegurado el presentador, que no se esperaba semejante propuesta.

Acompañada de Pablo y del percusionista de Leiva, Marta se ha lanzado a cantar 'Highway to Hell'. La artista ha revolucionado el plató con un estilo de lo más renovado. ¡No te pierdas su actuación en el video!