¿Le pidieron dinero a Tom Hanks para grabar una de las escenas de "Forrest Gump"?

Tom Hanks y Mariana Treviño han visitado 'El Hormiguero' para hablar de 'El peor vecino del mundo', su nuevo trabajo que se estrena el próximo 28 de diciembre. Además, Tom ha demostrado en el programa lo bien que habla español con una pequeña demostración que ha dejado a todos impresionados.

Pablo Motos le ha preguntado al actor si es verdad que le pidieron dinero para grabar una de las escenas de "Forrest Gump". Y es que la escena de la carrera fue una de las más polémicas porque la productora no quería cubrir el seguro de esa grabación: "El estudio estaba cabreado porque habíamos rodado esa carrera por todo el país y dijeron no vamos a pagarlo, no nos parece que haga falta que salga", cuenta en el programa.

El director, Robert Zemeckis, tenía claro que iba a salir esa escena y por eso le ofreció a Tom Hanks que ellos iban a pagar e seguro de esa escena: "Tenía que salir en la película, así que fuimos me puse la barba y grabamos esa escena, el seguro nos habría costado dos millones de dólares", asegura en el programa.