Esta noche, El Hormiguero tiende la alfombra roja para recibir a Alejandro Amenábar y Julio Peña

El cineasta AlejandroAmenábar y el actor Julio Peña estarán esta noche en El Hormiguero para charlar con Pablo Motos sobre su trabajo conjunto y compartir cómo ha sido el rodaje. Una noche en la que contarán anécdotas, experiencias y la manera en la que han afrontado este proyecto tan especial.

Además, los dos invitados hablarán de sus trayectoria y de cómo entienden la evolución del cine y la ficción en la actualidad. Una conversación que permitirá conocer más de cerca tanto a un director consagrado como a un joven talento en pleno crecimiento.

Sobre ellos:

Alejandro Amenábar es uno de los directores y guionistas más prestigiosos del cine español, con una carrera marcada por grandes éxitos de taquilla y reconocimiento internacional. Por su parte, Julio Peña se ha consolidado como uno de los actores jóvenes más prometedores, combinando su trabajo en cine, televisión y teatro con una proyección cada vez mayor. Juntos representan dos generaciones distintas unidas por la pasión por contar historias.