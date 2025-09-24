Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 21:45 horas

Esta noche, El Hormiguero tiende la alfombra roja para recibir a Alejandro Amenábar y Julio Peña

El programa disfrutará de una noche de cine con la llegada de uno de los directores españoles más famosos del planeta y un actor que está sorprendiendo a todos.

Alejandro Amenábar y Julio Peña en El Hormiguero

Publicidad

El cineasta AlejandroAmenábar y el actor Julio Peña estarán esta noche en El Hormiguero para charlar con Pablo Motos sobre su trabajo conjunto y compartir cómo ha sido el rodaje. Una noche en la que contarán anécdotas, experiencias y la manera en la que han afrontado este proyecto tan especial.

Además, los dos invitados hablarán de sus trayectoria y de cómo entienden la evolución del cine y la ficción en la actualidad. Una conversación que permitirá conocer más de cerca tanto a un director consagrado como a un joven talento en pleno crecimiento.

Sobre ellos:

Alejandro Amenábar es uno de los directores y guionistas más prestigiosos del cine español, con una carrera marcada por grandes éxitos de taquilla y reconocimiento internacional. Por su parte, Julio Peña se ha consolidado como uno de los actores jóvenes más prometedores, combinando su trabajo en cine, televisión y teatro con una proyección cada vez mayor. Juntos representan dos generaciones distintas unidas por la pasión por contar historias.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Invitados

Publicidad

Programas

Alejandro Amenábar y Julio Peña en El Hormiguero

Esta noche, El Hormiguero tiende la alfombra roja para recibir a Alejandro Amenábar y Julio Peña

Así ha sido la entrevista completa a Pedro J. Ramírez en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Pedro J. Ramírez en El Hormiguero

Pedro J. Ramírez, sobre una posible reelección de Pedro Sánchez: "Va ser difícil que haya una democracia"

Pedro J. Ramírez, sobre una posible reelección de Pedro Sánchez: "Va ser difícil que haya una democracia"

Pedro J. Ramírez desvela los métodos para presionar a los periodistas: "El poder intenta engullir a quién le incomoda"
En El Hormiguero

Pedro J. Ramírez desvela los métodos para presionar a los periodistas: "El poder intenta engullir a quién le incomoda"

Manu arrasa con su último turno en El Rosco: ¡se pone a dos letras del bote de 2.158.000 euros!
El Rosco | 23 de septiembre

Manu arrasa con su último turno en El Rosco: ¡se pone a dos letras del bote de 2.158.000 euros!

Lucía Jiménez tira de tablas para brillar con el ¿Dónde Están?: “Este don me pasa a veces”
Mejores momentos | 23 de septiembre

Lucía Jiménez tira de tablas para brillar con el ¿Dónde Están?: “Este don me pasa a veces”

La actriz se ha tomado con inusitada serenidad la gesta de resolver esta prueba, quizá porque siempre que visita el concurso acaba haciendo un gran papel.

Estopa endulza ‘Cacho a cacho’ el estreno de Hugo Welzel en Pasapalabra
Mejores momentos | 23 de septiembre

Estopa endulza ‘Cacho a cacho’ el estreno de Hugo Welzel en Pasapalabra

El actor ha conseguido aportar dos segundos para el marcador de Manu tras ganar el duelo musical contra Ana García Lozano.

Nuevo récord de Manu: primer concursante de Pasapalabra que coincide con un invitado tres veces

Nuevo récord de Manu: primer concursante de Pasapalabra que coincide con un invitado tres veces

Lorena Vázquez

Lorena Vázquez: "Hay documentación de sobra que corrobora lo que dice el promotor que acusa a Lucas de deberle dinero"

Alejandra Pareja-Obregón

El contundente mensaje de Alejandra Pareja-Obregón a su padre: "Papá, no voy a parar, a ver quién gana"

Publicidad