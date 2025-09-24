Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Antonia, jubilada con 28 años cotizados: “Con 800 euros de pensión no llego a fin de mes”
Tras una vida entera trabajando desde los 14 años, Antonia se vio obligada a jubilarse con 65. Ahora, con solo 800 euros de pensión, asegura que volvería a trabajar.
Antonia deseaba seguir en activo, pero la normativa la forzó a jubilarse al cumplir 65 años. Pese a su amplia trayectoria laboral, únicamente cotizó 28 años y eso condicionó su pensión como ha contado en Y ahora Sonsoles.
La mujer confiesa que la situación económica y el vacío personal la han hecho replantearse su vida. “Me dijeron que ya había trabajado bastante”, lamenta, aunque insiste en que volvería a trabajar.