Antonia, jubilada con 28 años cotizados: “Con 800 euros de pensión no llego a fin de mes”

Antonia deseaba seguir en activo, pero la normativa la forzó a jubilarse al cumplir 65 años. Pese a su amplia trayectoria laboral, únicamente cotizó 28 años y eso condicionó su pensión como ha contado en Y ahora Sonsoles.

La mujer confiesa que la situación económica y el vacío personal la han hecho replantearse su vida. “Me dijeron que ya había trabajado bastante”, lamenta, aunque insiste en que volvería a trabajar.