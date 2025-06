Nicky Jam confiesa las dudas que tuvo al grabar con Enrique Iglesias: "Tenía miedo a que mi público me viera como muy fresa"

La visita de Nicky Jam ha puesto el broche a la semana de El Hormiguero. La estrella del reguetón ha compartido anécdotas personales, ha hablado de sus inicios en el mundo del reguetón y ha sorprendido con su espontaneidad y cercanía.

El invitado ha recordado uno de sus mayores éxitos: 'El perdón'. Todo comenzó cuando colgó el teléfono a Enrique Iglesias: no se creía que fuera él hasta que su mánager le dijo que quería hacer el remix de 'Travesura'... y le devolvió la llamada. "Estaba cagado de la risa", ha afirmado.

Lo que Nicky Jam le propuso fue cantar juntos otra canción. Le envío 'El perdón' y Enrique tardó "dos minutos" en proponer la grabación. Sin embargo, ha sido sincero: "Yo grabé esta canción solo y, cuando escuché a Enrique, yo no estaba muy contento con la situación porque sentía que no era muy urbano". "Yo tenía un público muy del barrio, de la calle, y tenía miedo a que me viera como muy fresa", ha confesado.

El artista llegó a decirle a su discográfica que prefería la canción en solitario, pero la compañía le convenció de la versión con Enrique. Como ha destacado, después se convirtió en un número 1 durante 30 semanas.