Miguel Ángel Revilla augura el futuro político de España: "Veo el fin de Pedro Sánchez y la llegada de Feijóo"

Miguel Ángel Revilla ha visitado esta noche el programa de Pablo Motos. El presidente de Cantabria ha hablado, entre otros asuntos, de su decepción con el rey emérito y de el futuro político de España.

Miguel Ángel Revilla ha hablado sobre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez: "La ansias de poder a veces hacen que hagas cosas que no deseas. Pedro dejó claro que jamás iba a pactar con determinada gente y al final pactó", asegura.

"Pedro Sánchez es un superviviente, tiene mucho mérito lo que ha conseguido"

El político compara los pactos con los cocteles porque la mezcla "tan explosiva" que puede salir: "Tiene mérito que Pedro Sánchez haya llegado tan lejos con este pacto pero ahora mismo veo claro un fin de etapa salvo que ocurriera algo extraordinario", asegura.

Además, Revilla va más allá y tiene claro el futuro de España: "Yo veo llegar a Feijóo pero me preocupa que vaya de la mano de VOX", asegura. A el político no le gusta algunas de las ideas del partido verde: "Quiere romper el estado de las autonomías y eso no lo veo bien", asegura.

¿Tendrá razón en sus palabras Miguel Ángel Revilla?