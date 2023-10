El mensaje de Miguel Ángel Revilla a Pedro Sánchez por la amnistía: "Piénsatelo bien"

Miguel Ángel Revilla ha vuelto a El Hormiguero. El que fuera presidente de Cantabria se siente bien tras perder las elecciones: "No he ido de presidente por la vida, nunca he tenido guardaespaldas, ni los voy a tener", ha señalado al comenzar la entrevista. Además, nos ha desvelado alguna de sus manías de su vida diaria que te van a sorprender.

Durante el programa ha hablado de la situación política que atraviesa el país, tras la investidura fallida de Feijóo y ahora con Pedro Sánchez intentado volver a gobernar el país. Revilla ha hablado de su relación con Pedro Sánchez, asegurando que en sus comienzos el presidente le pedía consejos cuando atravesaba uno de los momentos más complicados de su carrera.

Mirando a cámara, Revilla ha querido mandarle un mensaje a Pedro Sánchez: "Piénsatelo bien, estos señores no rectifican y van a hacer lo mismo. Creo que te metes en un terreno complicado", señala, refiriéndose a Puigdemont.

"Esto esta abocado a unas nuevas elecciones y es lo que tienes que hacer", señala Revilla con el mensaje a Pedro Sánchez. "Si convocas unas elecciones no vas a sacar menos votos, yo te votaría si el Partido Regionalista no va", ha concluido. ¡No te pierdas todo lo que ha dicho en el vídeo de arriba!