Juan del Val, sobre su relación con su madre: "No es fácil ser alguien débil al lado de ella"

Pablo Motos ha dado la bienvenida a Juan del Val en El Hormiguero pero, por una vez, no como colaborador sino como invitado. El escritor ha presentado Bocabesada, su nuevo libro, que se publica el 27 de septiembre. El presentador ha ido leyendo varios pasajes del libro que le han ido sirviendo para dar paso a sus preguntas, revelando capítulos tan intensos del invitado como su dura adolescencia.

La entrevista le ha llevado a Juan a hablar también de sus padres: "Mi madre me ha dado la potencia y mi padre el sentido del humor". Se ha detenido en concreto en ella, al asegurar: "No es fácil ser alguien débil a su lado". Ha contado que siempre tenía la sensación de que no podía fallar. Incluso ha ido más allá al hablar de su "incapacidad" para ponerse "triste".

El escritor también ha hablado de que su madre "tiene una asociación en la que ayuda a presos, en la reinserción y en la condena" para recordar lo que le pasó con una santera. Ésta le dijo a su madre que quería conocer al hijo que le daba "problemas". Entonces Juan fue a verla y ella le hizo un ritual: "Tú vas a ser escritor porque hay algún antecesor tuyo que quiso serlo y no pudo, y desde arriba te está guiando", le adivinó.