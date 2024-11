José Luis Martínez-Almeida confiesa el "problema muy serio" que podría tener en su matrimonio con Teresa Urquijo

El Hormiguero ha recibido la visita de José Luis Martínez-Almeida. El alcalde de Madrid, además de hablar sobre los retos y logros de su gestión al frente de la capital, ha compartido su opinión sobre temas de actualidad como la gestión de la DANA.

Además, siempre cercano y espontáneo, el invitado ha hablado de su vida más personal. El tema ha salido cuando Pablo Motos le ha preguntado por los ruidos de los eventos, como conciertos, organizados en el estadio Santiago Bernabéu. Se da la circunstancia de que Martínez-Almeida es del Atlético de Madrid y su mujer, Teresa Urquijo, es muy madridista. "El problema es cuando lleguen los hijos, ahí sí que vamos a tener un problema muy serio", ha bromeado. No obstante, ha comentado cómo espera solucionarlo: "Por si acaso, he cedido prácticamente en todo, a ver si ella tiene la generosidad de ceder sólo en eso".

Pablo ha recordado que la última vez que Martínez-Almeida visitó el plató estaba aún soltero. El alcalde madrileño ha reconocido que ahora se encuentra "muy bien", aunque ha confesado que tuvo "dudas": "Porque 49 años de soltero son muchos, al final te haces maniático".

Lo que el político no ha mejorado son sus habilidades culinarias, aunque su mujer tampoco: "Entre los dos no sumamos un huevo frito". "Ella es latina plus, porque tira más de latas que yo", ha ironizado. Haciendo un guiño a "la suerte" que tiene con su suegra, ha comentado que les regalo un robot de cocina: "Sirve para lo mismo que un jarrón: decorativo en casa".

Además, el invitado ha recordado cómo comenzó su relación: "Ella tomó la iniciativa". Lo curioso es lo que hizo cuando Teresa le pidió el contacto: "Cualquiera le hubiera dado el teléfono, yo le di el correo electrónico". También ha contado cómo enderezó el rumbo.

Pablo también ha querido recuperar el momento del chotis en su boda: "¿Tienes algo que alegar en tu defensa?". "Tengo que alegar el entusiasmo, siempre es importante en la vida, pero con eso no vale", ha respondido. Señalando que sólo ensañaron el baile una hora, ha asegurado: "Fue el momento más maravilloso de toda la celebración, sólo existíamos el uno y el otro".