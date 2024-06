La foto nunca vista de Luis Fonsi que hace llorar de risa a Pablo Motos: "Te pareces a Alonso Caparrós"

La semana en El Hormiguero ha brillado a ritmo de Luis Fonsi. El puertorriqueño ha entrado en el programa por todo lo alto porque se ha convertido en invitado Platino así que ha celebrado su décima visita de una manera muy especial.

El artista ha hablado de su nuevo trabajo, un álbum con títulos de canciones de ciudades menos una, que es una región, Andalucía, inspirada en su mujer. Una dedicatoria en forma de canción muy especial.

Pablo Motos le ha preguntado por su por un accidente que tuvo en un concierto con el que sufrió una quemadura. El cantante terminó en el hospital, a pesar de que avisó que era alérgico a la aspirina, le pincharon una inyección que llevaba algún componente de ese medicamente: "Me empezó a picar todo el cuerpo, además que como era inyección fue rápido, sabía que era una reacción alérgica", cuenta.

El presentador le ha preguntado si tenía fotos, y es que el artista tenía un recuerdo guardado en su móvil que no ha enseñado nunca. Pablo Motos le ha convencido para verla y hasta a llorado de la risa: "No me he atrevido a compartirla con nadie porque es muy fuerte, se me arrugó la cara", confiesa.

Luis Fonsi ha reconocido que parece un señor de 80 años y Motos le ha dicho que se parece a Alonso Caparrós. ¡Revive este momento en el vídeo de arriba!