Disfruta de la entrevista completa a Sergio Dalma en El Hormiguero

La música ha sido la protagonista del arranque de la nueva semana de El Hormiguero con la nueva visita de Sergio Dalma. El cantante ha hecho su 14ª visita al plató, confirmándose como gran miembro del club Platino del programa, para presentar su nuevo álbum, titulado Sonríe porque estás en la foto.

Gran parte de la entrevista ha girado en torno a este nuevo disco. Pablo Motos ha podido comprobar que se trata de un un trabajo lleno de sonidos pop ochenteros y pegadizos. Por eso, en este viaje en el tiempo de un cantante que se alcanzó la fama con una balada como Bailar pegados, el presentador ha querido charlar con él sobre el paso del tiempo. En lo musical... y en lo estético, porque le ha preguntado directamente si, a sus 59 años, se ha puesto botox.

Dalma ha confesado que sí, aunque no guarda buen recuerdo: "Me pusieron de todo y a los dos días parecía Carmen de Mairena", ha afirmado. Pablo ha contado su propia experiencia, recordando que le dejaron "como a un chino". "Hay un momento en la vida en el que ya no puedes ir contranatura", ha zanjado el invitado.

El cantante ha recordado sus tiempos como cantante de orquesta antes de saltar a la fama, ha revelado su década musical preferida, ha reivindicado a Mari Trini y, para terminar la entrevista, ha confesado que se ha enganchado a TikTok. Pese a reconocer que las redes sociales le tocan "a veces un poco las narices", ha explicado que decidió probar esta app a petición de su discográfica. Aceptó pero con una condición: "Vamos a poner las cosas cachondas que me apetezcan". ¡No te pierdas la entrevista al completo en el vídeo!

Toca... ¡el silbato de la muerte azteca!

Sergio Dalma ha podido participar en uno de los dos experimentos que Marron ha traído al plató en este programa. El colaborador ha sorprendido con el sonido más aterrador del mundo. De hecho, Pablo ha querido mandar un aviso para los asustadizos antes de comenzar con este experimento.

Se trata del silbato de la muerte azteca, y el cantante ha podido tocarlo en directo. Eso sí, no ha sonado exactamente igual a cuando lo ha hecho Marron. En cualquier caso... ¡escalofriante!