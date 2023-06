El día que Patrick Criado fue confundido con un ladrón de coches: "Me ha parado la policía unas 200 veces"

Patrick Criado fue el segundo invitado de esta semana en 'El Hormiguero', el actor visitó a Pablo Motos para presentar su nueva serie de atresplayer, 'Las noches de Tefía'. Después de realizar la entrevista con el actor, el presentador se interesó mucho en un rumor que le llegó al oído sobre Patrick y sus años más rebeldes nada más cumplir los 18 años.

Al parecer, el actor ha tenido muchos encontronazos con la autoridad desde que cumplió la mayoría de edad. Las fuentes de Pablo le aseguraban que el invitado fue confundido en numerosas ocasiones con un ladrón de coches. Patrick, con toda la sinceridad del mundo, contestó la pregunta explicando cómo llegó a esta situación: "Cuando tenía 18 años me compré un coche y nuestra diversión era coger el coche y dar vueltas".

El presentador no daba crédito de lo que escuchó y solo le podía salir una cosa por la boca. "¿Más de 10?", decía. Lo que no se esperó fue la respuesta del invitado: "Te estoy hablando de más de 200", apuntó. Por suerte para Patrick, muchas de esas veces que le detenía algún policía, le conocía. "Me ha pasado mucho que me pedían un foto o un saludo", terminó de decir. ¡Descúbrelo todo en el vídeo!