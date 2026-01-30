Un hombre disfrazado de Batman contra el ICE: "Estoy exigiéndoles que actúen con algo de puto carácter"

La situación en Estados Unidos sigue acaparando titulares. Las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, mejor conocido por sus siglas en inglés, ICE, ya han dejado tras de sí dos muertos y miles afectados.

La indignación y el rechazo cada vez son mayores; ejemplo sería lo ocurrido en Santa Clara, California, donde un hombre disfrazado de Batman ha promulgado un duro discurso en el Ayuntamiento contra sus miembros, acusándoles de inacción ante las redadas masivas.

"Estoy ante un consejo de cobardes. Y si no actúan, no solo son cobardes. Son traidores", ha acusado el hombre, que insiste en que "la gente está muriendo en nuestras calles, cada día, porque permitís que el Gobierno federal os pase por encima".

A su vez, 'Batman' ha vaticinado que se deben poner en práctica todas las políticas necesarias para "evitar que cientos de hombres enmascarados vengan a nuestra ciudad a matar gente".

Finalmente, el hombre ha rematado su discurso explicando: "Todas y cada una de estas personas que se han presentado han sido muy educadas, muy sinceras, muy amables, suplicándoles, rogándoles que hagan algo. Yo no les estoy suplicando. Estoy exigiéndoles que actúen con algo de puto carácter. Hagan algo".

