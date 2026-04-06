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"¡Es el efecto humo de los magos!": Luis Zahera alucina con el explosivo experimento de Marron

El equipo de ciencia ha preparado un experimento absolutamente increíble para sorprender al actor.

"¡Es el efecto humo de los magos!": Luis Zahera alucina con el explosivo experimento de Marron

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La visita de Luis Zahera a El Hormiguero ha estado marcada por su espontaneidad y su estilo directo. Entre historias sorprendentes y momentos divertidos, ha conectado rápidamente con el público.

Tras la entrevista, Pablo Motos ha dado paso a Marron, que llegaba dispuesto a sorprender al invitado con un experimento de lo más explosivo. Utilizando el etanol como combustible, el colaborador ha logrado crear unas reacciones impresionantes.

"¡Es el efecto humo de los magos!", ha exclamado Luis después de ver cómo una simple galleta puede explotar al entrar en contacto con ciertos elementos químicos. ¡Ver para creer!

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Revive la entrevista completa a Luis Zahera en El Hormiguero

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"¡Es el efecto humo de los magos!": Luis Zahera alucina con el explosivo experimento de Marron

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