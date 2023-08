Edurne saca a la luz su lado más competitivo con David de Gea: “Soy muy jugona y me pico mucho”

Los talentos de Edurne son muchos y muy distintos. Sin embargo, la cantante ha desvelado una nueva afición que no conocíamos. "Me gusta darme un baño, soy de palomitas, me encanta leer... y ahora estoy en mi momento 'Twitch'", ha confesado.

Ante la sorpresa de Pablo Motos, la invitada ha reconocido que se ha hecho un canal porque es "muy jugona y muy competitiva". El Monaguillo, que estaba en plató y no ha podido desaprovechar la ocasión, ha asegurado que tienen pendiente jugar juntos. Los dos coinciden, además, en los juegos de mesa. El colaborador ha revelado la sorprendente cantidad que tiene en su casa: "500", matizando que "unos 200 con el plástico", luego sin estrenar.

Edurne le ha contado a Pablo Motos que, incluso, se los lleva en su maleta y está viciada a uno que es "como de Sherlock, de investigar", aunque también depende de con quién se juegue. Por ejemplo, con David de Gea, su marido, reconoce que se pica: "Si yo puedo, voy a machacarle y él a mí igual, yo creo que eso es el verdadero amor". Como muestra de su pique, Pablo Motos ha recuperado un vídeo de Tik Tok de la cantante, en la que la pareja compite a tortazos con una tortita. "Soy muy jugona y me pico mucho", ha desvelado.

Durante la entrevista, Edurne también ha hablado sobre cómo es su vida como madre entre Madrid y Manchester.

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa del 6 de marzo de 2023 que Antena 3 ha vuelto a emitir este lunes.