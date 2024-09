¿Cómo fue seleccionado Riccardo Scamarcio para su última película? ¡Descubre esta divertida anécdota!

Noche de cine en El Hormiguero de la mano de… ¡Johnnny Depp y Riccardo Scamarcio! Ambos actores nos presentaran su próxima película, “Modi, three days on the wing of madness”, que narra la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani.

Pablo Motos ha destacado el increíble parecido entre el pintor y el actor, y no ha podido evitar preguntar cómo fue el proceso de selección para la película.

Al instante, Scamarcio ha estallado de la risa, dando paso a una divertida anécdota: “Mientras iba conduciendo con mi hija, me llamaron”, ha confesado, recordando cómo se metió en un bar de carretera mientras pedía a los camareros un espacio tranquilo para a hacer un zoom… ¡con Johnny Depp!

¡No te pierdas esta divertida historia dándole al play!