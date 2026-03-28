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Mejores momentos | Gran final

Santiago Segura pulsa el botón de la injusticia a favor de Patricia Conde antes de conocer las votaciones: “La he puntuado muy bajo”

El miembro del jurado ha decidido hacer uso de ese privilegio antes de que los concursantes conocieran las valoraciones del jurado en sus retos en la Gran Final.

Santiago Segura pulsa el botón de la injusticia a favor de Patricia Conde antes de conocer las votaciones

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Carmen Pardo
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Santiago Segura ha decidido levantarse y hacer uso del botón de la injusticia antes de que los concursantes descubrieran las valoraciones de sus desafíos en la Gran Final.

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El miembro del jurado ha decidido sumar cinco puntos a su valoración a Patricia Conde, “la he puntuado muy bajo” ha asegurado Segura.

Sin conocer todavía los puntos de cada concursante, Patricia Conde sumará cinco puntos a sus valoraciones gracias al imprevisto gesto de Santiago Segura en la gran final de El Desafío.

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