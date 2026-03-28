Santiago Segura pulsa el botón de la injusticia a favor de Patricia Conde antes de conocer las votaciones: “La he puntuado muy bajo”

Santiago Segura ha decidido levantarse y hacer uso del botón de la injusticia antes de que los concursantes descubrieran las valoraciones de sus desafíos en la Gran Final.

El miembro del jurado ha decidido sumar cinco puntos a su valoración a Patricia Conde, “la he puntuado muy bajo” ha asegurado Segura.

Sin conocer todavía los puntos de cada concursante, Patricia Conde sumará cinco puntos a sus valoraciones gracias al imprevisto gesto de Santiago Segura en la gran final de El Desafío.