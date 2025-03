"Sabía que, o lo hacía a la primera, o el jurado no me iba a puntuar bien": la frustración de Gotzon con su última prueba

Victoria de Marichalar se proclamó la vencedora de la última gala de El Desafío gracias a la espectacular actuación de ballet con la que nos sorprendió.

Tras las cámaras, la concursante se ha mostrado muy contenta con la victoria y "con el 7 que le ha dado Juan Del Val", en la gala.

Por su parte, Gotzon se enfrentaba a una prueba complicada en donde la suerte ha tenido un papel importante: "Me da rabia no haberlo hecho a la primera", señala. "Sabía que el jurado o lo hacía a la primera o no me iba a puntuar bien", aseguraba.

El concursante estaba un poco frustrado porque no ha conseguido las dos a la primera, pero al menos ha salido: "El tiro en directo cambia mucho, tenía esperanza, pero he entrenado mucho", admite. ¡Así nos han contado sus impresiones tras la octava gala de El Desafío!