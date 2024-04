La romántica dedicatoria de Pablo Castellano tras ganar El Desafío: “Esto es gracias a María, por eso es mi compañera de vida”

Pablo Castellano se ha convertido en el flamante ganador de la cuarta temporada en la final más igualada de la historia de El Desafío.

Muy emocionado, el concursante ha confesado que no se lo imaginaba, “la sensación ha sido increíble, he tenido mucha felicidad, pero me ha dado mucha rabia verme en la final con mi amigo Adri”.

Pablo Castellano se ha mostrado en shock y ha se ha mostrado muy contento de poderse llevar el premio a casa, “esto es gracias a ella, por eso es mi compañera de vida”, ha asegurado el empresario en referencia a María Pombo.