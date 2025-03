"La puntuación no ha sido muy justa": la confesión de Feliciano López tras su último reto

Feliciano López nos sorprendió en el último programa al superar el reto de funambulismo. No fue a la primera, pero sí a la segunda cuando el concursante consiguió vencer el equilibrio al recorrer un cable sin caerse.

Tras el programa, el concursante reconoció que no estaba muy preparado para el reto a pesar de haber entrenado toda la semana: "He llegado con muchos nervios, pero la puntuación no ha sido muy justa", señalaba.

El concursante piensa que: "El funambulismo era la prueba más dificil técnicamente al estar subido encima de un cable y andar 10 metros en cuesta es mucho más complicada que el reto", señala.

Ha querido dejar claro que "no es por desmerecer el esfuerzo de mis compañeros ni el reto de pruebas". Feliciano tiene claro que valorar las pruebas es muy subjetivo: "Cada uno lo ve de una manera y hay que aceptarlo", apunta. ¡Revive en el vídeo de arriba la entrevista completa!