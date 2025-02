La exigencia de Victoria de Marichalar tras su prueba: “Me hubiera encantado hacer las dos a la primera"

Victoria de Marichalar ha afrontado con energía la carabina extrema, un reto que, aunque no le salió perfecto, la ha dejado muy satisfecha: “Lo he visto muy guay, pero me hubiera encantado hacer los dos a la primera”, ha reconocido.

A pesar de no haberlo logrado la perfección, su prueba ha sido bien valorada por el jurado y se ha llevado una sorpresa: “No me esperaba el 10 de Santiago, me lo esperaba de Juan o de Pilar”, ha confesado. Además, la concursante ha aprovechado para agradecer al jurado, en especial a Santiago Segura por la calificación que le ha regalado.

Uno de los aspectos que más ha celebrado la concursante es haber conseguido controlar los nervios, algo que le preocupaba antes de enfrentarse a la prueba: “Estoy muy contenta porque he superado mis nervios más o menos”, ha afirmado con una sonrisa.

Este progreso le ha permitido afrontar la prueba con mayor confianza y seguridad y obtener ese gran resultado.