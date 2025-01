Los concursantes de El Desafío hacen su propio ranking: "Hay pruebas que me han terminado apasionando"

Los concursantes tendrán que enfrentarse a algunas pruebas de El Desafío que nunca imaginaban. Algunos de ellos nos contaron su propio ranking de las pruebas que más y menos les han gustado hacer esta temporada.

Lola Lolita tiene claro que sus favoritas son las de baile: "Las que menos me gustan son las que requieren esfuerzo físico", señala.

Roberto Brasero asegura que todas le han gustado mucho, pero que hay un musical que tiene que hacer que al principio lo odiaba y que después le gustó mucho.

"Las que menos gracia me hacen son las de fuego y las de percusión, en cambio la apnea me encantó porque me concentré mucho", explica Susi Caramelo.

Gozton asegura que las pruebas de circo y las de fuego: "Ha sido un lujazo y son cosas que no hubiera hecho nunca", asegura. ¡Descubre todas sus respuestas en el vídeo de arriba!