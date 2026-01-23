Antena3
El aviso de Susana Saborido a Joaquín: "No me des con el huevo, te juro que te ahogo en el río"

Joaquín Sánchez, Susana Saborido y sus hijas Daniela y Salma se muestran emocionado con su próximo destino: Japón. ¿Sobrevivirá el país del sol naciente a las aventuras de la familia?

Carmen Pardo
Publicado:

La familia de Joaquín ha preparado el equipaje para dirigirse a su próximo destino, Japón. Un lugar en el que veremos a Joaquín Sánchez combatir con un luchador de sumo mientras sus hijas y su mujer no pueden contener las carcajadas.

Joaquín se enfrenta a un sumo en Japón: "¡Muévelo!"

La comida será la protagonistas de uno de los momentos más tensos entre Susana Saborido y Joaquín Sánchez, "No me des con el huevo, te juro que te ahogo en el río" le ha avisado su mujer al exfutbolista mientras estre bromeaba con la comida japonesa.

Fuertes emociones, grandes aventuras y descubrimientos increíbles los que protagonizarán Jaquín Sánchez, Susana Saborido junto con sus hijas Daniela y Salma.

Disfruta de El capitán en Japón, estreno muy pronto en Antena 3.

