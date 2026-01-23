El aviso de Susana Saborido a Joaquín: "No me des con el huevo, te juro que te ahogo en el río"

La familia de Joaquín ha preparado el equipaje para dirigirse a su próximo destino, Japón. Un lugar en el que veremos a Joaquín Sánchez combatir con un luchador de sumo mientras sus hijas y su mujer no pueden contener las carcajadas.

La comida será la protagonistas de uno de los momentos más tensos entre Susana Saborido y Joaquín Sánchez, "No me des con el huevo, te juro que te ahogo en el río" le ha avisado su mujer al exfutbolista mientras estre bromeaba con la comida japonesa.

Fuertes emociones, grandes aventuras y descubrimientos increíbles los que protagonizarán Jaquín Sánchez, Susana Saborido junto con sus hijas Daniela y Salma.

Disfruta de El capitán en Japón, estreno muy pronto en Antena 3.