Ana Morgade hace equipo perfecto con Adriana Abenia y Pablo Carbonell para El 1%: "Nos hemos pasado el juego"

La cómica, con la tablet en la mano, ha ejercido de capitana del trío de invitados que participará en el próximo programa.

Alberto Mendo
Publicado:

En la sexta entrega de esta nueva de El 1%, Arturo Valls dará la bienvenida a Ana Morgade, Pablo Carbonell y Adriana Abenia. Los tres invitados no optan a ningún premio, pero tendrán que demostrar sus dotes lógicas para comprobar cómo quedarían en la competición.

Deseo cumplido: nuevo programa de El 1% este miércoles con 100.000 euros en juego y mucha diversión

De momento, se han preparado con nuestro test de El VIP de El 1%. Ana ha cogido la tableta y se ha convertido en capitana, un puesto que se ha ganado con mucho mérito por la cantidad de respuestas que ha visto a la primera.

Adriana y Pablo también han sorprendido en aquellas preguntas que se le resistían a la cómica. En conjunto, han hecho un equipazo. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

