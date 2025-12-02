El VIP de El 1%
Ana Morgade hace equipo perfecto con Adriana Abenia y Pablo Carbonell para El 1%: "Nos hemos pasado el juego"
La cómica, con la tablet en la mano, ha ejercido de capitana del trío de invitados que participará en el próximo programa.
En la sexta entrega de esta nueva de El 1%, Arturo Valls dará la bienvenida a Ana Morgade, Pablo Carbonell y Adriana Abenia. Los tres invitados no optan a ningún premio, pero tendrán que demostrar sus dotes lógicas para comprobar cómo quedarían en la competición.
De momento, se han preparado con nuestro test de El VIP de El 1%. Ana ha cogido la tableta y se ha convertido en capitana, un puesto que se ha ganado con mucho mérito por la cantidad de respuestas que ha visto a la primera.
Adriana y Pablo también han sorprendido en aquellas preguntas que se le resistían a la cómica. En conjunto, han hecho un equipazo. ¡No te lo pierdas en el vídeo!
