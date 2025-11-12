Avance | Tras El Hormiguero
Las risas están aseguradas en El 1% esta noche con David Fernández, Juanra Bonet y María Peláe
Los famosos, que se unirán a los 100 concursantes que compiten por el premio de 100.000 euros, prometen emociones fuertes.
El 1% regresa esta noche con una nueva dosis de cultura y diversión. Esta vez, las risas están más aseguradas que nunca con la llegada de David Fernández, Juanra Bonet y María Peláe como invitados.
Arturo Valls les ha preguntado por su capacidad para aplicar la lógica y David, con el humor que le caracteriza, ha dicho: “Imagínate, estuve en Eurovisión con una guitarra de juguete…”.
Esta noche, tras El hormiguero, hay 100.000 euros en juego, pero también muchas risas aseguradas. No te pierdas este nuevo programa de El 1%... ¡Te esperamos!
