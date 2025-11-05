Mejores momentos | 5 de noviembre
“¿El dinero lo quieres para terapia?”: Arturo Valls alucina con un concursante de El 1%
Al presentador le ha llamado la atención el nombre de un concursante y el motivo que le ha dado no ha dejado a nadie indiferente.
Entre los 100 concursantes que participan cada noche en El 1%, siempre hay alguno que llama la atención de Arturo Valls desde el principio. Esta vez, el primero con el que ha querido hablar antes de comenzar a jugar ha sido con Kifirino.
El presentador le ha preguntado el origen de su nombre, y la respuesta del jugador no ha podido ser más sorprendente. Al parecer, se lo ha puesto en homenaje a su ‘mascota’ un bote de kéfir que ha llevado al plató para regalárselo a Arturo.
“¿El dinero qué lo quieres, para terapia?”, le ha dicho él, atónito, mientras subía las escaleras hasta el público para recibir el regalo. ¡No te lo puedes perder!
