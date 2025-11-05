Antena 3 LogoAntena3
Un robot con personalidad y capacidad de empatía: así es el revolucionario perro terapéutico

El equipo de ciencia ha traído al plató un novedoso invento capaz de ayudar a gente mayor o con necesidades especiales.

Un robot con personalidad y capacidad de empatía: así es el revolucionario perro terapéutico

Sergio Dalma ha regresado a El Hormiguero derrochando carisma y naturalidad. Entre risas, confidencias y recuerdos de toda una vida en la música, el artista ha vuelto a enamorar al público.

Antes de despedir al invitado, Marron ha aparecido en el plató junto al CEO de Casual Robots, que ha llegado para presentar a un robot con forma de perro cuya inteligencia artificial evolutiva le permite crear su propia personalidad.

Según ha contado Pablo Medrano, este tipo de tecnologías se están utilizando en terapias con personas mayor o con gente con necesidades especiales y está dando muy buenos resultados. ¡Descúbrelo!

