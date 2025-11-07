Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Asaltos

Nayo brilla en los Asaltos con su interpretación más íntima y Malú se deshace en elogios

La talent protagonizó una delicada y emocionante versión de ‘As long as you love me’ de Francis Greg en el escenario de La Voz.

Nayo

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Con una actuación llena de sensibilidad, Nayo conquistó el escenario de La Voz al interpretar una versión muy personal de ‘As long as you love me’, inspirada en el estilo de Francis Greg.

La talent del equipo de Malú apostó por la emoción y la sencillez, logrando atrapar al público desde la primera nota.

Su interpretación no solo llegó al corazón de quienes estaban en el plató, sino también a los coaches, que destacaron su capacidad para transmitir.

Sebastián Yatra fue uno de los primeros en reaccionar tras su actuación: “A mí me llegó, me atrapó, me gustó, me lo pasé bien”, le comentaba a María Becerra.

Por su parte, Malú destacó la personalidad artística y la sensibilidad de su talent: “Me encanta cómo interpreta todo lo que coge con sus manos”, señaló con orgullo.

La actuación de Nayo fue pura emoción: una mezcla de voz, verdad y sentimiento que reafirma su lugar dentro del equipo de Malú... ¿será la elegida por Malú para los Directos?

“No he sentido esa magia”: la batalla más dura deja sin opciones a Sebastián Yatra en La Voz

“No he sentido esa magia”: la batalla más dura deja sin opciones a Sebastián Yatra en La Voz

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

El Gato CHP demuestra su enorme valentía con esta actuación en los Asaltos

El Gato CHP demuestra su enorme valentía con esta actuación en los Asaltos

Kimy Touw abre su alma y logra una de las actuaciones más sentidas de la noche

Kimy Touw abre su alma y logra una de las actuaciones más sentidas de la noche

“No te has soltado de todo”: así ha vivido Yatra la actuación de Oihan en La Voz

“No te has soltado de todo”: así ha vivido Yatra la actuación de Oihan en La Voz

Pura complicidad: Yatra y María Becerra conquistan con su actuación más especial en La Voz
Actuación | Asaltos

Pura complicidad: Yatra y María Becerra conquistan con su actuación más especial en La Voz

Malú apuesta por Victoria para los Directos de La Voz: ¡estos son sus talents para el Asalto Final!
Equipo Malú

Malú apuesta por Victoria para los Directos de La Voz: ¡estos son sus talents para el Asalto Final!

¡Robo sorpresa! Mika se lleva a Diva del equipo de Malú
Equipo Mika

¡Robo sorpresa! Mika se lleva a Diva del equipo de Malú

El coach no ha dudado en pulsar el botón para robar a la talent portuguesa en uno de los momentos más emocionantes de la noche.

Victoria cierra los Asaltos del equipo de Malú con una emocionante interpretación
Actuación | Asaltos

Victoria cierra los Asaltos del equipo de Malú con una emocionante interpretación

La talent ha deslumbrado con ‘Así era ella’ de Cristian Castro en el escenario de La Voz.

Moisés

Moisés enamora al público con su interpretación más sincera de Pablo Alborán

Dani Hernan

Este talent apuesta por Dani Fernández en los Asaltos de La Voz: “Haces tuya la canción”

Nayo

Nayo brilla en los Asaltos con su interpretación más íntima y Malú se deshace en elogios

Publicidad