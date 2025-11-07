Nayo brilla en los Asaltos con su interpretación más íntima y Malú se deshace en elogios

Con una actuación llena de sensibilidad, Nayo conquistó el escenario de La Voz al interpretar una versión muy personal de ‘As long as you love me’, inspirada en el estilo de Francis Greg.

La talent del equipo de Malú apostó por la emoción y la sencillez, logrando atrapar al público desde la primera nota.

Su interpretación no solo llegó al corazón de quienes estaban en el plató, sino también a los coaches, que destacaron su capacidad para transmitir.

Sebastián Yatra fue uno de los primeros en reaccionar tras su actuación: “A mí me llegó, me atrapó, me gustó, me lo pasé bien”, le comentaba a María Becerra.

Por su parte, Malú destacó la personalidad artística y la sensibilidad de su talent: “Me encanta cómo interpreta todo lo que coge con sus manos”, señaló con orgullo.

La actuación de Nayo fue pura emoción: una mezcla de voz, verdad y sentimiento que reafirma su lugar dentro del equipo de Malú... ¿será la elegida por Malú para los Directos?