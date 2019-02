MEJORES MOMENTOS '¡BOOM!' 6 DE FEBRERO

'Los Lobos' se enfrentan a la cuarta bomba del programa y si logran desactivarla conseguirán el pleno de la fase inicial. Los concursantes deben saber quién participó en la famosa grabación de la canción 'We are the world'. Tras cortar los cables, suena en el plató y Juanra Bonet se pone muy tierno con Alberto. Además, el resto de concursantes se dejan llevar y se contagian de ritmo.