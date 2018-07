Hakuna ‘Boom’ Matata

MOMENTOS '¡BOOM!' | 10 ABRIL

Si has visto la película ‘El Rey León’, sabes de qué canción se trata. Y si no la has visto, también. ‘Hakuna Matata’ ya es un clásico universal que cantaban los personajes de Timón y Pumba y buena prueba de ello ha sido la interpretación que han hecho los ‘Casi Graduad2’ (Barcelona) acompañados de los (curiosos) pases de baile de Juanra Bonet. Y recuerda, “Hakuna Matata, vive y deja vivir. Vive y sé feliz”.