Arturo Valls y Mireia, espectacular dueto estilo 'Grease' emulando a John Travolta y Olivia Newton-John

Jamás se ha visto una presentación así en '¡Ahora caigo!': Arturo Valls con Mireia al más puro estilo John Travolta y Olivia Newton-John en 'Grease'. Es la magia especial de este programa 2.000 'El Musical'.

Los dos han contado que Myriam viene a llevarse los 100.000 euros del concurso. La adaptación del éxito 'You're the one that I want' ha quedado divertidísima y espectacular. ¡No te lo pierdas con nuestro karaoke!