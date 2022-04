¿Será Alexa Demie Madonna en el biopic de la cantante? La actriz de 'Euphoria' responde

La segunda temporada de 'Euphoria' nos ha dejado momentos muy memorables, muchos de ellos protagonizados por Alexa Demie en el papel de Maddie Pérez, que es ya uno de los más icónicos de la serie. Por ello la actriz ya es muy reconocida entre el gran público, y no será de extrañar que empecemos a verla mucho más en grandes producciones.

Una de las que más se comenta es el posible biopic de Madonna, para el que el nombre de Alexa Demie suena bastante como futura protagonista en el papel de la reina del pop. También se habla de Sydney Sweeney, compañera de Demie en 'Euphoria' como Cassie Howard, como posible rostro de la cantante y actriz.

Ambas coincidieron el 20 de abril en un evento sobre la serie organizado por los premios Emmy, donde también pudimos ver a Zendaya sincerándose sobre su relación con Tom Holland. En el mismo, 'Variety' dejó caer una pregunta para que Demie se pronunciara sobre estos rumores.

Alexa Demie asegura haber conocido a Madonna

Como recoge 'ScreenRant', la actriz bromeó con los reporteros dejando la idea en el aire si será la elegida para el papel: "No sé", declara cuando le preguntan. Aunque dijo que sí ha conocido a Madonna personalmente, no sabemos si para el casting de su biopic o en el campamento de baile que la cantante organizaba: "Sí, conocí a Madonna, es un ícono", dice orgullosa.

Además, Demie asegura que le gustan "muchas canciones, en especial 'I want you'. Más allá de ello, la actriz evitó pronunciarse. A pesar de su fama, Alexa Demie mantiene un perfil discreto con su vida privada y sus redes sociales. Tanto es así que hasta hace no mucho, su edad real seguía siendo un misterio para sus fans tal y como puedes ver en el vídeo de arriba.

