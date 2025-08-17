Jason Momoa, "boquiabierto" tras el debut de su hijo como actor en Dune 3: "No paraba de llorar"

Jason Momoa y Lisa Bonet tuvieron dos hijos antes de separarse en 2022 tras 17 años juntos. Fruto de esta relación nacieron Lola Iolani, de 17 años y Nakoa-Wolf, de 16, que está siguiendo los pasos de su padre de una forma espectacular.

El joven será Leto II, el hijo de Paul Atreides (Timothée Chalamet) y Chani (Zendaya), en Dune 3, saga en la que apareció su padre. Un debut por todo lo alto en una de las producciones más esperadas de 2026.

Jason Momoa con sus hijos, Nakoa-Wolf y Lola Iolani | Gtres

El hijo del actor ya ha comenzado a rodar sus escenas y Jason ha compartido sus primeras impresiones al verle en acción.

"Hermano, para el estreno de Chief of War, volamos a Hawái. El estreno fue, creo, el 18. Nos subimos a un avión esa misma noche. Aterrizamos el 19. El 20 fue el cumpleaños número 18 de mi hija. Volamos el 21. Aterrizamos en Budapest el 22. Él se puso a trabajar el 23. En su primera escena me cagué en los pantalones", ha dicho el actor en el podcast SmartLess. "Ha entrenado artes marciales toda su vida", dijo Momoa sobre su hijo.

Jason Momoa y sus hijos Lola Iolani y Nakoa-Wolf | Getty

"Está con Zendaya. Yo pensaba: 'Está ahí '. Y yo: 'Mi bebé, de 16 años'. Y arrasó. No paraba de llorar. Estaba hecho un desastre. Estaba tan orgulloso de él", continuó, orgulloso.

"Quieres que tus hijos sean mejores que tú. Yo pienso: 'Este cabrón va a ser... Me va a dejar boquiabierto'", aseguró el actor, que no puede esperar a ver la primera película de su hijo.