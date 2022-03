'Euphoria': Angus Cloud revela lo que Fez escribió a Lexi en la carta del final de la temporada 2

Advertimos que esta noticia contiene spoilers de la temporada 2 de 'Euphoria'. Fezco fue uno de los grandes protagonistas del episodio final de la serie de HBO Max.

A lo largo de la temporada hemos visto como el personaje interpretado por Angus Cloud estrecha su relación con Lexi demostrando la gran química que hay entre los dos.

En el episodio 7 ('The Theater and Its Double') Lexi y Fez iban a vivir un momento muy especial con motivo de la obra de teatro del personaje de Maude Apatow donde Lexi le había reservado el sitio más privilegiado entre las butacas.

Fezco se arregló para la ocasión y le compró un ramo de flores que contenía una nota para Lexi pero, finalmente, Fezco no puede ir.

Fue en el 2x08 ('All My Life, My Heart Has Yearned for a Thing I Cannot Name'), el episodio final de la temporada 2, cuando descubrimos qué le ha pasado a Fez. La cosa es que su amigo Custer (Tyler Chase) estaba compinchado con la policía y esperaba que se delatara. Finalmente esto no sucede porque Ash, el hermano de fez, lo mata.

Pero la policía entra por la fuerza en la casa del narcotraficante provocando que Fez no llegue nunca a la obra de teatro ya que acaba siendo detenido.

Ahora, Angus Cloud ha explicado en una entrevista para 'Variety' lo que él piensa que decía la nota que nunca llegó a leer Lexi: "Era como una felicitación. Creo que ambos saben que hay una vibración. Definitivamente van a llevarlo al siguiente nivel con esas flores y todo eso. Así que creo que la carta decía: 'Oye, buen trabajo por ser simplemente tú'".

Seguro que te interesa:

Maude Apatow, Lexi en 'Euphoria', es famosa desde que nació y esta es su conocida familia