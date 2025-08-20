Justin Baldoni contraataca y responde así a las acusaciones de acoso de Isabela Ferrer

La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, iniciada en diciembre de 2024 por presunto acoso durante el rodaje de It Ends With Us, no ha dejado de crecer y de volverse cada vez más tensa.

A la disputa se ha sumado Isabela Ferrer, la actriz que interpreta la versión adolescente del personaje de Lively. Así, la intérprete ha acusado a Baldoni de intentar "manipularla, amenazarla, controlarla y acosarla" al intentar citarla para el proceso judicial.

El equipo legal de Baldoni no se ha quedado callado y han pasado al contraataque, soteniendo que emitieron una citación a Ferrer para obtener "documentos que ella no presentó o que no fueron solicitados" por el equipo de Lively; según ha recogido Page Six. Además, afirman que intentaron comunicarse "dos veces" con los abogados de Isabela, pero fueron "ignorados".

Blake Lively e Isabela Ferrer | Gtres

Justin Baldoni ha respondido a Ferrer rechazando con firmeza las acusaciones asegurando que su equipo no fue el primero en citarla, sino que fue el de Lively.

"No se debe permitir que la Sra. Lively obtenga la información de la Sra. Ferrer, mientras que la Sra. Ferrer y su abogado frustran todos los esfuerzos de las partes asociadas a Wayfarer para obtener lainformación crucial de cara a la preparación de su defensa", se puede leer en los documentos judiciales.

Ante la falta de respuesta, solicitaron al juez Lewis J. Liman que les permitiera entregar la citación "por medios alternativos" y se estuvieran dispuestos a "excluir el testimonio" de Ferrer si fuera necesario.