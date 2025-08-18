4 perfectos biopics para desconectar en vacaciones con el catálogo de ViX en atresplayer

Son muchas las personalidades históricas, artísticas, culturales, etc. de las que querríamos saber mucho más y en los últimos tiempos los biopics son una buena opción para conocer un poco más de sus vidas personales y de las trayectorias que los convirtieron en objeto de interés para la audiencia.

En el catálogo de ViX en atresplayerhay una variada oferta de este tipo de contenidos, entre los que destacan las siguiente cuatro bioseries.

María Félix, la doña

¿Cómo se convierte una muchacha de buena familia de Sonora en la gran diva del cine mexicano? ¿Cómo pasa de ser una mujer criada y educada para ser esposa y madre ejemplar en una figura que acapara titulares por su trabajo como actriz y sus múltiples amoríos?

Las respuestas las tenemos en María Félix, la doña, la serie donde Sandra Echevarría (Marina, La usurpadora, El clon) interpreta a la gran actriz mexicana mostrándonos su ascenso a lo más alto del éxito profesional y su tormentosa vida sentimental.

Porque María Félix, además de interpretar a intensos personajes en la gran pantalla, también vivió grandes romances con personajes tan relevantes como Jorge Negrete o Agustín Lara.

Silvia Pinal, frente a ti

Y siguiendo con las grandes divas mexicanas, también podemos conocer más de otra de ellas a través de Silvia Pinal, frente a ti, donde la propia actriz pone la voz narradora a su historia vital y profesional.

De Silvia Pinal sabemos que fue una de las actrices fetiche de Luis Buñuel; que ha tenido participaciones recurrentes en varias telenovelas, como Soy tu dueña; que presentó la recordada Mujer, casos de la vida real, y que es la matriarca de una reconocida saga artística de cantantes y actrices como Alejandra Guzmán o Camila Valero. Pero, ¿qué es lo que no sabemos?

Se llamaba Pedro Infante

Y si México tiene grandes divas, también tiene reconocidos galanas, como Pedro Infante, cuya vida podemos conocer mejor a través del biopic incluido en el catálogo de ViX en atresplayer.

En Se llamaba Pedro Infante, Mario Morán nos muestra las luces y las sombras que rodean a una gran estrella. Los focos que lo iluminan en sus momentos de mayor gloria y la oscuridad que lo rodea cuando toca tomar decisiones que pueden cambiar su vida.

Paraíso blanco

Otra opción muy interesante es Paraíso blanco, donde cambiamos a las grandes estrellas del cine y la música por un narcotraficante.

Sebastián Osorio es el encargado de interpretar a Carlos Lehder y de contarnos cómo se llega y cómo se vive siendo uno de los líderes el cartel de Medellín junto a Pablo Escobar y, también, cómo es la caída que lo lleva a la cárcel.

